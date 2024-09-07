БК Днепр одержал победу над Запорожьем в первом контрольном матче межсезонья

В ближайшее время чемпион проведет спарринги со Старым Луцком, БК Ровно и снова встретится с Запорожьем

Состоялся первый товарищеский матч межсезонья между клубами баскетбольной Суперлиги. Действующий чемпион Днепр на своей площадке переиграл БК Запорожье — 89:77.

Игра проходила без зрителей и при уверенном перевесе хозяев. На большой перерыв Днепр ушел с гандикапом +20. Впоследствии гостям удалось немного сократить отрыв, но серьезной интриги противостояние так и не получило.

Впереди у днепрян запланированы два гостевых противостояния со Старым Луцком и БК Ровно (11-12 сентября), а также повторный домашний спарринг с Запорожьем (17 сентября).

В конце месяца чемпион Украины сыграет с румынской Констанцей в квалификации Кубка Европы ФИБА.

Напомним, в финале плей-офф Суперлиги FAVBET-2023/24 Днепр обыграл Ровно. Команда Владимира Коваля оформила золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате прошлого сезона. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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