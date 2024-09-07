US Open. Пёрселл и Томпсон – новые чемпионы в парном разряде

Австралийский дуэт победил в финальном матче Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Сетка турнира: парный разряд

Финал

Макс Пёрселл/Джордан Томпсон (Австралия, 7) – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 10) 6:4, 7:6(4)

Пёрселл и Томпсон на пути к дебютному совместному титулу Grand Slam проиграли только один сет за шесть сыгранных матчей. Во втором круге австралийцы встречались с дуэтом Мис/Смит и отыграли два матчбола на тай-брейке второго сета.

Для теннисистов это был второй совместный финал на “мэйджорах”. В июле они проиграли в решающем матче Уимблдона.

Данный титул стал для австралийского дуэта пятым за время их совместных выступлений, в том числе четвёртым в этом году. Отметим, что Пёрселл выиграл свой второй титул Grand Slam. В 2022 году он вместе с соотечественником Мэттью Эбденом победил на Уимблдоне.

Также Макс и Джордан стали всего четвёртым дуэтом из Австралии в Открытой Эре, который победил на US Open. В последний раз это удавалось Тодду Вудбриджу та Марку Вудфорду в 1995 и 1996 годах.

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