Пиастри: Однозначно предпочитаю бороться в первых рядах

Молодым гонщикам, начинающим карьеру в Формуле 1, на первых порах часто приходится выступать за не самые сильные команды, что вполне логично. А если новичок попадает к «крепким середнякам», то можно считать, что ему уже повезло.

Но Оскару Пиастри была уготована иная судьба: чемпион нескольких молодёжных серий, в том числе Формулы 2, сразу дебютировал в McLaren, причём в очень удачный период, когда команда на подъёме и прогрессирует быстрее всех своих соперников.

Первые очки он заработал с третьей попытки, впервые поднялся на подиум в Японии по итогам своей 16-й гонки, а в этом году в Венгрии одержал первую победу. Следовательно, никакого периода «раскачки» не было, адаптироваться ко всем сложностям, в том числе к прессингу, типичному для Формулы 1, который в ведущих командах всегда ощущается сильнее, приходилось очень быстро. Но, как можно догадаться, Оскар не жалуется.

«Безусловно, мне вовсе не мешает, что я должен бороться в первых рядах, – с улыбкой поделился австралиец в интервью GPblog. – Думаю, если бы я оказался среди аутсайдеров, то с удовольствием перешёл бы в команду, в которой сразу можно бороться за высокие результаты. Но поскольку в начале прошлого сезона мы были не в лучшей форме, думаю, это помогло справиться с растущими ожиданиями.

Впрочем, когда становишься напарником Ландо Норриса, уровень ожиданий в любом случае высокий, и сравнивать себя с таким гонщиком всегда непросто. Думаю, поскольку я не сразу претендовал на высокие результаты, это помогло постепенно почувствовать, в какой мере я готов – зато это несколько ослабляло прессинг.

Разумеется, я и сейчас продолжаю учиться, этот процесс идёт непрерывно. Кстати, поскольку у меня есть опыт борьбы в разных концах пелотона, это тоже в каком-то смысле неплохо.

Я видел, сколь сильной была мотивация команды, когда надо было добиться улучшения формы, в которой мы начали прошлый сезон, и это стало настоящим откровением, ведь теперь мы выступаем совсем на другом уровне. Если честно, не думаю, что кто-то мог такое предвидеть.

В общем, хотя было интересно побывать в разных концах пелотона, я однозначно предпочитаю бороться в первых рядах. Но когда ты можешь бороться за победы, это вообще особая история».

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