Черкасские Мавпы обыграли БК Ровно во второй встрече и сравняли счет в серии за бронзовые медали Суперлиги FAVBET-2024/25

Решающая встреча пройдет в Ровно 2 мая

Черкасские Мавпы победили БК Ровно во второй, домашней игре серии за третье место Суперлиги FAVBET-2024/25 — 83:76.

Хозяева совершили рывок в первой четверти, выиграв ее с перевесом в девять очков. Далее Мавпы довели разрыв до +19, после чего ровненцы начали отыгрывать отставание. Хозяева выровняли игру, и довели матч до победы.

Лучшим игроком встречи стал Кирилл Марченко, на счету которого 23 очка, 3 подбора и 3 перехвата (РЭ 27). У ровненцев отметим Си Джея Виллиамсона, который добыл 15 очков и совершил 5 подборов.

Черкасские Мавпы сравняли счет в серии до трех побед. Напомним, в первом матче команда Дениса Спиридонова выиграла 105:70. Решающий поединок пройдет в Ровно 2 мая.

Суперлига. Плей-офф. Матч за 3-е место. Второй матч

Черкасские Мавпы — БК Ровно — 83:76 (21:12, 23:21, 16:19, 23:24)

Счет в серии — 1:1

Черкасские Мавпы: Марченко (23 + 3 перехвата), Кошеватский (16 + 9 передач + 5 подборов), Агафонов (13 + 6 подборов + 5 передач), Климов (11 + 4 перехвата + 3 передачи), Клебан (8 + 7 подборов), Пирогов (8 + 5 подборов), Дюпри (4)

Ровно: Виллиамсон (15 + 5 подборов + 3 передачи), Соловьев (11), Браун (10 + 12 подборов), Гарбар (7 + 5 подборов), Головчик (12 + 5 подборов), Фуллер (10), Тимощук (7), Шепелев (4)

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