Кейтлін Кларк сьогодні зіграє у фіналі NCAA з НЕпереможною командою

Цьогорічний жіночий турнір привертає як ніколи багато уваги, в основному завдяки Кейтлін Кларк та її рекордам, які вона продовжує встановлювати. Ще до старту «Березневого божевілля» та формування сітки турніру, ціни на «Фінал чотирьох» у дівчат були вищими, ніж у хлопців, хоча зазвичай демонструється зворотна динаміка. Після стадії Elite 8 вона стала ще вищою. За даними Forbes середня ціна квитків на обидва п'ятничні півфінали, при вторинному продажі, склала 1348 $, що перевищує торішню вартість більш ніж удвічі.

Але жіночий баскетбол дивляться не тільки через «ефект Кейтлін Кларк», який зіграв тут величезну роль, але й через драма в матчах жіночого NCAA. Саме драма і розпал пристрастей додають гостроти в цю неймовірну страву, де змішуються рекорди Кларк, бажання Луїзіани Стейт виграти друге чемпіонство поспіль, велика переможна серія Південної Кароліни.

Якщо говорити про шоу та драму, то першим в голову приходить неймовірна гра Айови та LSU, яка стала найпопулярнішою в історії жіночої NCAA, зібравши перед телеекранами 12,3 мільйона людей тільки в Америці.

Торішні фіналісти зустрілися вже на стадії Elite 8 і, якщо у LSU та її лідерки Енджел Різ є заповітний перстень, то Кларк залишається без чемпіонського титулу. Головна інтрига була в тому, що Кларк та Різ – мають конфлікт ще з поперднього сезону та зараз він має розритися та гравчині повинні показати свій гнів.

41 очко, дев'ять триочкових, 12 передач від Кейтлін Кларк це просто неймовірно. Енджел Різ, яка набрала 17 очок, 20 підбирань та три блок-шоти була вилучена з майданчика за дві хвилини до кінця поєдинку через перебір фолів. Айова вирвала свій квиток у «Фінал чотирьох».

Сьогодні 7 квітня о 22:00 у вирішальній зустрічі сезону Айова зустрінеться з Південною Кароліною, яка посіяна під загальним першим номером та йде без поразок у поточному сезоні (37-0). У півфіналі «Геймкокс» обіграли Північну Кароліну Стейт із рахунком 78:59.

Айова зіграє у фіналі другий рік поспіль. Торік команда Кейтлін Кларк поступилася Луїзіані Стейт.

Найголовніше це те, що рік тому команда університету Айови Стейт перемогла Південну Кароліну у дико напруженому «Фіналі Чотирьох» з рахунком 77:73. Тож це буде неймовірний реванш.

Південна Кароліна

Лідер Південної Кароліни – Камілла Кардосо, яка в регулярці майже збирала дабл-дабл у середньому за гру (14.1 очка, 9.4 підбирання) продовжила тащити і у плей-оф, ставши найкращим гравцем у відборі Albany I.

На чолі команди стоїть Дон Стейлі – володарка титулу «Тренер року» в NCAA. Університет Південної Кароліни не зазнав жодної поразки цього сезону.

Айова Стейт

Айова цього сезону програла лише чотири рази в регулярці, команда змогла здобути результат у 33 перемоги, отримавши перший номер посіву. Це найрезультативніша команда регулярного сезону з майже 92 очками в середньому за гру, але при цьому і багато пропускає — 71,5.

Лідер команди – Кейтлін Кларк, яка провела свій найрезультативніший регулярний сезон у кар'єрі, закінчивши його з 32 очками, 7.3 підбираннями та дев'ятьма передачами при 46% реалізації кидків з гри.

Це буде не просто шоу, а битва найкращої гравчині Кейтлін Кларк за свій перший чемпіонський титул.

Пишіть свої прогнози у коментарі 👇

Фото: Britannica, Instagram «kamilla_cardoso»

ua.tribuna.com