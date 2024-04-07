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В Лас-Вегасе состоялось интересное шоу бокса от промоутера Эдди Хирна.

В главном событии шоу состоялся бой-элиминатор, чтобы определить претендента на титул IBF в суперлёгком весе (до 63,5 кг).

Американский талантливый боксер Ричардсон Хитчинс (новый рекорд: 18–0, 7 КО) по очкам победил аргентинца Густаво Лемоса (29–1, 19 КО).

Перевес фаворита не был бесспорным, но все же мнение судей было единогласным: 117–111, 115–113 и 115–113 в пользу Хитчинса.

Победитель получил право оспорить полноценный титул IBF в противостоянии с чемпионом мира Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико.

ВИДЕО. Заруба в Лас-Вегасе. В элиминаторе определен претендент на титул IBF

sport.ua