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Футбол

Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами

Работа с фанатами вышла из-под контроля

Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами

Фото — Getty Images/James Chance

    • Черный кот Джуд всегда старался развеселить публику на домашних матчах "супер обручей". По мнению поклонников команды из Внутреннего Лондона, мужчина хорошо выполнял свою работу и обеспечивал веселое настроение и праздничную атмосферу.

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    Вот только руководство "Рейнджерс" имеет другое мнение на этот счет. Сообщается, что менеджмент уволил маскота. Якобы он постоянно танцевал с болельщицами, заигрывал и спрашивал номера телефонов.

    Также в источнике отмечают, что фанаты негативно отреагировали на решение, поскольку у мужчины были хорошие коммуникационные навыки. Сейчас КПР занимает 17-е место в Чемпионшипе.

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