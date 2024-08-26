Регистрация звездного игрока Барселоны зависит от партнера сборной Украины

Похоже проблема с регистрацией Ольмо вскоре решится

Barcelona

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT может приобрести часть акций компании Barca Vision, которая управляет аудиовизуальными правами каталонского клуба.

Как пишет издание Mundo Deportivo, между сторонами уже начались переговоры. Считается, что денег от этой сделки достаточно для регистрации Дани Ольмо.

WhiteBIT является партнером сборной Украины, а руководитель биржи Владимир Носов также является владельцем клуба "Металлист 1925".

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