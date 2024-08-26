Компания «Уралкалий» получила от Haas машину Мазепина

Компания «Уралкалий» выпустила заявление, в котором сообщила, что получила от команды Haas причитающуюся по суду компенсацию за досрочное расторжение контракта. Кроме того, в Haas выполнили обязательство предоставить «Уралкалию» машину Формулы 1 2021 года.

«Компания «Уралкалий» подтверждает, что по решению швейцарского арбитражного суда получила от Haas платёж в полном объёме, включая проценты и сборы, – говорится в опубликованном заявлении. – Мы также получили гоночную машину, причитающуюся по условиям спонсорского соглашения.

В связи с этим «Уралкалий» уведомил голландские власти, что они могут снять обеспечительный арест с активов команды, и Haas может свободно вывезти их из Нидерландов».

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