Легендарный Майк Тайсон заявил о возвращении своего альтернативного эго

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Майк Тайсон заявил, что его альтернативное эго Железный Майк вновь вернулось к нему.

«Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня надевают наручники. К сожалению, мне надо бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться», – рассказал Тайсон.

Как известно, ныне 58-летний Майк Тайсон готовится к поединку против соотечественника и известного видеоблогера Джейка Пола.

Ранее Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена.

sport.ua