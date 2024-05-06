ФЬЮРИ: «Аль-Шейх может вытащить Льюиса с пенсии ради реванша с Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис и Виталий Кличко

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) заявил, что председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх на сегодняшний день может устроить любой поединок, о котором фанаты мечтали десятилетиями.

«Турки Аль-Шейх – большой фанат бокса. У него есть способность по щелчку пальца устроить все бои, которые хотят увидеть фанаты. Поэтому эти поединки проходят. Мы на протяжении лет видели, как трудно устроить бои. Сейчас же Аль-Шейх – казначей, поэтому он буквально может организовать любой бой, который захочет.

Он может свести Майка Тайсона с Айзеком Лоу. Он может вытащить Леннокса Льюиса с пенсии ради реванша с Виталием Кличко. Он мог бы сделать бой Кличко против Усика. Он может устроить любые поединки», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Поединок Льюис – Кличко состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми обладал Леннокс. В перерыве между 6-м и 7-м раундами доктор Пол Уоллес посоветовал рефери Лу Морету остановить бой. Льюис одержал победу техническим нокаутом из-за рассечения у Виталия. По запискам всех трех судей Виталий Кличко побеждал со счетом 58:56. После этого боя Льюис завершил карьеру без реванша с украинцем.

Отметим, что Льюису сейчас 58 лет, Виталию Кличко – 52, Владимиру Кличко – 48.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко.

sport.ua