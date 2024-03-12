Дэйна Уайт отреагировал на сокрушительное поражения Нганну от Джошуа

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Глава UFC Дэйна Уайт признался, что не смотрел бой Джошуа – Нганну. Функционер отметил, что камерунца таким же образом должен был побеждать и Тайсон Фьюри, но боксер слабо готовился к встрече.

«Я не смотрел бой. Я видел только посты о нем в социальных сетях. Что я думаю о нокауте? Если возвращаться к бою против Фьюри… Если бы Фьюри готовился к поединку должным образом, а не вышел на него так, словно он съел Тайсона Фьюри, то тот бой мог бы закончиться аналогичным образом.

Послушайте, вы знаете, как я отношусь к кроссоверам в боксе, и как они заканчиваются. Вот и все», – заявил Уайт.

Франсис Нганну (0–2, 0 KO) нокаутом во втором раунде уступил бывшему чемпиону мира по боксу Энтони Джошуа (28–3–1, 24 KO).

sport.ua