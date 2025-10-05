Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о проигранном реванше с Александром Усиком.

«Я был действительно удивлен, никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок. В этом и особенность бокса – случается что угодно. Даже когда нокаутируешь соперника, судьи могут дать ничью», – отметил Фьюри.

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua