Марио Изола: Стратегия двух пит-стопов тоже возможна

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги квалификации в Сингапуре, поул в которой завоевал Джордж Расселл, и рассказал о шинной стратегии на гонку.

Марио Изола: «Очень напряжённая квалификация, в которой гонщики Mercedes блестяще выступили, а Джордж Расселл возможно неожиданно, но абсолютно заслуженно завоевал поул.

Было интересно наблюдать за сокращением отрывов по ходу квалификации: в первой сессии 15 гонщиков уместились в восьми десятых, во второй первая десятка уместилась в пять десятых, а в финале все проехали быстрее 1 минуты 30 секунд. Поул Расселла оказался рекордным – на 0,367 секунды быстрее прошлогоднего, что соответствовало нашим расчётам на симуляторе.

Сегодня состояние трассы значительно улучшалось по ходу третьей тренировки и в начале квалификации, стабилизировавшись на финальных стадиях. Шины С5 обеспечили хорошую скорость даже на втором и третьем быстром круге, хотя всё же выглядели эффективнее во второй попытке.

Мы знаем, насколько важна квалификация на этой трассе – в прошедших пятнадцати гонках за исключением трёх раз победитель стартовал из первого ряда. Весьма вероятно, что завтра мы увидим гонку с одним пит-стопом. Однако увеличение максимальной скорости на пит-лейн с 60 км/ч до 80 км/ч слегка увеличивает вероятность стратегии двух пит-стопов, особенно если на трассу выедет автомобиль безопасности или во время гонки у кого-то появится возможность проехать отрезок на пустой трассе.

Я считаю, что все три состава можно использовать завтра вечером. У всех осталось по одному комплекту Medium и Hard, но и Soft может сыграть свою роль, как на старте, так и в конце гонки.

Более высокое сцепление, которое обеспечивает состав С5, можно использовать на старте, чтобы отыграть критически важные позиции. Обгоны на этой трассе затруднены, а сейчас проводить их ещё сложнее, чем раньше».

