Пьер Гасли: Я внимательно изучил планы Alpine

Перед началом гоночного уик-энда в Австрии команда Alpine объявила о продлении контракта с Пьером Гасли. В Шпильберге французский гонщик объяснил, почему он решил остаться в команде, результаты которой в этом сезоне далеки от ожиданий.

Пьер Гасли: «Определённо, результаты совсем не те, о которых мы мечтали с командой, но я действительно верю в то, что у команды огромный потенциал. Я вижу, сколько всего положительного происходит в команде не только на трассе, но и на базе.

Я внимательно изучил планы по подготовке к 2026 году, ведь это было важно для моего следующего контракта, когда вступит в силу новый регламент. У нас с командой проходили постоянные и очень открытые обсуждения, и они с первого дня показали, что хотят работать со мной. Для меня важно работать с людьми, которые максимально выкладываются и хотят, чтобы я был частью их проекта».

Пьер Гасли также прокомментировал слухи, что в концерне Renault задумались об отказе от создания собственной силовой установки и перехода на клиентские моторы: «Я не понимаю, откуда появились эти слухи. Я регулярно, каждую неделю, общаюсь с Лукой де Мео, и мне было сразу очевидно, что это слухи. Он всегда был и остаётся на 100% привержен проекту Alpine.

Для меня это никогда не было вопросом, поскольку я знаю, как в Renault и Alpine привержены проекту и сколько вкладывают в команду. И я верю в парней, которые работают в Энстоуне и Вири».

Источник