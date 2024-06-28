Уимблдон. Лис и Гадецки дебютируют в основной сетке, Картэл — единственная британка, преодолевшая квалификацию

Итоги матчей квалификации в женской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Третий круг

Кэти Волынец (США, 1) — Талия Гибсон (Австралия) 6:0, 6:1

Бай Чжуосюань (Китай, 2) — Зарина Дияс (Казахстан) 6:2, 7:5

Маккартни Кесслер (США, 20) — Рената Сарасуа (Мексика, 3) 3:6, 6:3, 6:2

Ева Лис (Германия, 25) — Аманда Анисимова (США) 4:6, 6:3, 6:4

Сонэй Картэл (Великобритания, WC) — Эрика Андреева (-, 5) 6:3, 6:1

Оливия Гадецки (Австралия) — Эльза Жакмо (Франция) 7:5, 4:6, 6:3

Анка Тодони (Румыния) — Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:2, 6:4

Далма Галфи (Венгрия, 18) — Ольга Данилович (Сербия, 8) 6:1, 7:6(6)

Сонэй Картэл стала единственной из восьми британок, принимавших участие в квалификации, которая пробилась в основную сетку. Картэл два предыдущих сезона получала wild card в основную сетку Уимблдона.

Юлия Стародубцева (Украина) — Мэддисон Инглис (Австралия) 6:4, 6:2

Робин Монтгомери (США) — Валентина Рисер (Швейцария) 7:6(3), 6:2

Панна Удварди (Венгрия, 30) — Гергана Топалова (Болгария) 6:1, 6:1

Алиша Паркс (США) — Ханна Клугман (Великобритания, WC) 6:3, 6:3

Дарья Снигур (Украина, 24) — Зейнеп Сёнмез (Турция) 1:6, 7:5, 7:5

Лулу Сунь (Новая Зеландия, 23) — Александра Эала (Филиппины) 7:6(3), 7:5

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Леа Бошкович (Хорватия) 6:2, 6:3

Марина Стакушич (Канада) — Амарни Бенкс (Великобритания, WC) 6:3, 6:0

Маккартни Кесслер, Ева Лис, Оливия Гадецки, Юлия Стародубцева, Робин Монтгомери, Дарья Снигур и Лулу Сунь впервые сыграют в основной сетке Уимблдона.

Анка Тодони и Марина Стакушич впервые выступят в основной сетке турнира Grand Slam.

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