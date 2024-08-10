Окон: В Alpine не прислушивались к мнению гонщиков

Alpine F1 показывает в этом сезоне результаты, явно не достойные заводской команды Renault, и Эстебан Окон считает, что одна из главных причин отставания связана с тем, что на протяжении нескольких лет мнения, которые высказывали гонщики, не учитывались.

По его словам, это происходит уже давно, с 2020 года, когда он пришёл в команду, ещё называвшуюся Renault F1 Team. Тогда его напарником был Даниэль Риккардо, затем австралийца сменил Фернандо Алонсо, чьё место впоследствии занял Пьер Гасли.

«Во многом развитие шло не так, как должно было идти, – заявил Окон, которому предстоит расстаться с Alpine после завершения этого сезона. – Думаю, что гонщики – и я, и Даниэль, и Фернандо, и Пьер – много раз высказывали свои мнения о направлении работы с машиной, однако, к сожалению, они не учитывались.

Мы делились с командой информацией, а вот команда с нами не делилась, и мы были в некотором неведении. Я бы сказал, что иногда к нам вообще не прислушивались. Некоторые проблемы, выявленные несколько лет назад, до сих пор остаются нерешёнными.

Во многих других аспектах нам удалось прибавить, но невозможно ждать годы, пока дело дойдёт до решения уже имеющихся проблем, и это огорчает. Именно так всё складывалось, нормального обмена информацией не было. Разумеется, теперь, когда нашей машине не хватает эффективности, расстраиваются все. И с этим приходится жить».

После 14 этапов сезона Alpine занимает только 8-е место в Кубке конструкторов, набрав всего 11 очков. В попытке изменить ситуацию в команду из Энстоуна вернули Флавио Бриаторе, но уже в роли консультанта с весьма широкими полномочиями, а её новым руководителем назначен Оливер Оукс. В следующем году за Alpine продолжит выступать Пьер Гасли, но имя его нового напарника пока не названо.

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