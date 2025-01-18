Тото Вольфф: Вступительный взнос Cadillac слишком мал

В 2026 году в Формуле 1 планируется дебют заводской команды Cadillac. Новый участник должен заплатить вступительный взнос в размере $450 миллионов, который будет распределён между всеми действующими командами, чтобы компенсировать потерю части призовых из-за появления одиннадцатой команды.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф назвал такой размер вступительного взноса недостаточным.

Тото Вольфф: «В первую очередь надо отметить, что мы потеряем с появлением новой команды. Мы не знаем, сколько Cadillac инвестирует в Формулу 1.

Вступительный взнос, который пойдёт на компенсации, в данный момент составляет $450 миллионов, и слишком мал. Он не компенсирует прямую потерю дохода.

Только время покажет, насколько ценным для Формулы 1 окажется появление одиннадцатой команды. Если ценность спорта возрастёт, то мы все окажемся в выигрыше. Но в данный момент мы не знаем, будет так или нет. Никто не говорил со мной о конкретных планах Cadillac. Но если они придут полноценной заводской командой и вложат соответствующий маркетинговый бюджет в Формулу 1, то станут ценным дополнением».

Тото Вольфф добавил, что в настоящий момент Mercedes хорошо зарабатывает на Формуле 1: «Наша рентабельность составляет от 30% до 35% до вычета налогов. У нас солидная прибыль, которая даже компенсирует расходы на силовую установку.

Старое клише, что Формула 1 – это просто бездонная бочка для денег, ушло в прошлое. Формула 1 ещё никогда не была так финансово здорова, как сегодня».

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