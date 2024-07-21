Пиастри: О таком дне я мечтал с детства!

Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле 1, хотя для этого потребовалось вмешательство команды, но главное, что гонщики McLaren заняли два первых места.

Оскар Пиастри (1-й): «О таком дне я мечтал с детства, ведь подняться на высшую ступень подиума в Формуле 1 – это невероятный опыт! Очевидно, что под конец всё несколько осложнилось, но на старте я смог выйти в лидеры и занять самую благоприятную позицию.

Спасибо команде за прекрасную машину, за прекрасную работу – выступления за McLaren доставляют мне огромную радость! Мне просто не хватает слов, чтобы отблагодарить её за то, мне дали возможность выступать в Формуле 1. Выиграть вместе с ней через 18 месяцев после моего дебюта – в это даже сложно поверить!

Сейчас у нас не машина, а настоящий зверь, она быстра в любых условиях. Полагаю, сегодня мы полностью контролировали ход гонки, и просто здорово, что нам удалось обеспечить команде победный дубль. Я невероятно рад за всю команду, и мне приятно, что я открыл счёт победам.

Что касается ситуации с Ландо, то, конечно, было понятно, что чем позже мы поменялись бы позициями, тем больше бы я нервничал. Но команда действовала очень чётко, и я думаю, что действовала правильно. Всё-таки на старте я вышел вперёд.

Возможно, мой темп на последнем отрезке дистанции был не такой высокий, как бы мне хотелось, но я в любом случае ехал вторым, и это позволяло предпринять такой манёвр.

Надеюсь, впереди будет ещё немало побед, хотя мне много над чем надо поработать, но с каждой гонкой я чему-то учусь. А сейчас постараюсь в полной мере насладиться этим успехом».

Ландо Норрис (2-й): «Невероятный день для всей команды, и, честно говоря, я думаю, что это главное. Я очень рад, ведь мы долго к этому шли. Сегодня мы победили именно благодаря тому, что были быстрее всех, намного опередили всех остальных и добились успеха в хорошем стиле.

Оскар хорошо стартовал, опередив меня ещё когда мы трогались с места, после чего контролировал ход гонки. Я считаю, что сегодня он заслужил эту победу. Команда попросила меня пропустить его, я это сделал – вот и всё.

McLaren – великолепная команда, за которую выступают два хороших гонщика. До конца сезона ещё далеко, но сегодня наш день! В Спа всё может сложиться совсем по-другому, но мы продолжим атаковать и постараемся добиться новых побед».

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