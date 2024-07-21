Конор Макгрегор отреагировал на поражение Перри в бою с блогером Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Перри

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор после победы Джейка Пола (10-1) над Майком Перри заявил, что уволил Перри из лиги кулачных боев

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Эй, Майк, тебя отпустили, и ты можешь идти и соревноваться в своем вонючем грязном боксерском чемпионате, удачи тебе. Ты уволен», – написал Макгрегор.

Кроме поражения бойца его лиги, Конор был расстроен тем, что Перри никак не прорекламировал BKFC, а также заявил о создании новой бойцовской лиги Dirty Boxing Championship, находясь на контракте с BKFC.

На пресс-конференции после боя Перри сказал: «Конор Макгрегор не может меня уволить».

sport.ua