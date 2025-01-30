«Уничтожит Опетаю». Экс-чемпион мира оценил перспективы Усика в крузервейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира по версиям WBF и IBF Анатолий Дудченко оценил перспективы возвращения Александра Усика в крузервейт. Боксер заявил, что Усик уничтожит Джея Опетаю, если выйдет в ринг против него.

– Хотите ли вы увидеть Александра Усика в крузервейте?

– Если Саша вернется в крузервейт, он просто уничтожит Джея Опетаю. Я видел, что его Бриедис чуть не нокаутировал. Опетая медленно, Саша гораздо быстрее, плюс Джей совершает такие ошибки, из-за которых Саше его очень легко будет ловить. Поэтому у австралийца не будет шансов против Усика.

Ранее сообщалось, что Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик

Анатолий ДУДЧЕНКО: «Усик уничтожит Опетаю, если вернется в крузервейт»

sport.ua