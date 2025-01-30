В Поль Рикар продолжаются тесты Pirelli

На искусственно поливаемой французской трассе Поль Рикар продолжаются тесты прототипов дождевых шин для сезона 2026 года, которые в Pirelli проводят вместе с McLaren.

Вчера утром тестам помешала холодная погода – температура на некоторых участках трассы достигала-2°C, но днём Оскар Пиастри наверстал упущенное, полностью выполнив запланированную программу. Он проехал 120 кругов с лучшим временем 1’07”008 на 3,463-километровой версии трассы.

Сегодня за руль сядет Ландо Норрис, продолжив программу тестов дождевых и промежуточных шин для сезона 2026 года, которые, сохранив нынешний диаметр обода 18 дюймов, будут иметь несколько меньшую ширину и внешний диаметр на передней и задней осях.

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