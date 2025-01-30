НБА. Сакраменто с Лэнем уступил Филадельфии, синхронные победы лидеров Восточной конференции

Оклахома уступила Голден Стэйту, Нью-Орлеан и Даллас выдали результативный триллер

В ночь на 30 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто потерпел выездное поражение от Филадельфии (104:117), оставшись на 10-м месте в Западной конференции. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке менее четырех с половиной минут, отметившись одной передачей и одной потерей.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Бруклин Нетс — 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)

Вашингтон Уизардз — Торонто Рэпторз — 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)

Индиана Пэйсерс — Детройт Пистонс — 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)

Бостон Селтикс — Чикаго Буллз — 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)

Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)

Филадельфия Сиксерс — Сакраменто Кингз — 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)

Нью-Йорк Никс — Денвер Наггетс — 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)

Сан-Антонио Сперс — Лос-Анджелес Клипперс — 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)

Новый Орлеан Пеликанс — Даллас Маверикс — 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)

Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз — 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)

Голден Стэйт Уорриорз — Оклахома-Сити Тандер — 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)

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