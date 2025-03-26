Разыгрывающий Милуоки Лиллард выбыл на неопределенный срок из-за тромбоза

Звезда Бакс уже пропустил три матча из-за проблем с икроножной мышцей

Разыгрывающий защитник Милуоки Бакс Дамиан Лиллард выбыл на неопределенный срок из-за тромбоза глубоких вен в правой икре.

«Мы будем поддерживать его, пока он проходит этот еженедельный процесс строгих процедур, чтобы убедиться, что ему безопасно вернуться в игру. Врачи указали, что его ситуация вряд ли повторится. Мы благодарны, что это быстро выявили и пролечили, что помогает восстановлению», — сказал генеральный менеджер Бакс Джон Хорст.

Лиллард уже пропустил три последних игры Милуоки. Ранее в команде считали, что у Дамиана растяжение икроножной мышцы. Сейчас 34-летний игрок проходит курс лечения, принимая препараты, разжижающие кровь. Сообщается, что после начала лечения тромб удалось стабилизировать.

Дамиан в нынешнем сезоне в среднем набирал 24,9 очков и 7,1 передач. Дуэт Лилларда с Яннисом Адетокунбо в среднем зарабатывал 55,1 очков — лучшая по результативности комбинация игроков в лиге. Разыгрывающий в девятый раз принял участие в Матче всех звезд.

Милуоки занимает пятое место в Восточной конференции НБА. В следующем матче Бакс на выезде сыграет с Денвером 27 марта.

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