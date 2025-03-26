Майами. Джокович легко победил Музетти и впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал турнира, Берреттини справился с де Минором

На турнире ATP 1000 в Майами известны почти все участники 1/4 финала



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) – Лоренцо Музетти (Италия, 15) 6:2, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 3) – Адам Уолтон (Австралия, LL) 6:3, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 29) – Алекс де Минор (Австралия, 11) 6:3, 7:6(7)

• Корда взял реванш у Монфиса, Серундоло победил шестого номера рейтинга и вышел в четвертьфинал

• Новак Джокович девятый раз сыграл против Лоренцо Музетти и одержал восьмую победу в этом противостоянии. Сербский теннисист восьмой раз сыграет в четвертьфинале “Мастерса” в Майами (впервые с 2016 года) и за место в 1/2 финала поборется с Себастьяном Кордой, которого обыграл в 2023 году на соревнованиях в Аделаиде.

• Маттео Берреттини третий раз победил Алекса де Минора и вышел вперед в их противостоянии. Итальянец третий год подряд дошел до четвертьфинала в Майами (всего пятый раз) и попробует впервые преодолеть эту стадию на этих соревнованиях, в поединке против Тэйлора Фритца, которому проиграл все четыре очных поединка.

• Один матч четвертого круга, в котором должны были сыграть Александр Зверев и Артур Фис был перенесен на сегодня из-за дождя.

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