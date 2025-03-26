Усика хотят свести с обидчиком Майка Тайсона. Фантастика или реальность?

Daily Express. Джейк Пол и Александр Усик

Тренер и директор команды Александра Усика Сергей Лапин хотел бы увидеть бой украинца против шоумена Джейка Пола.

«Усику всегда были интересны только бои с лучшими и возможность создать прочное наследие в боксе. В будущем, когда Александр закрепит свое наследие, у него могут быть различные варианты.

Было бы здорово сделать бой Александра Усика и Джейка Пола в октагоне за привалами ММА. Было бы очень интересно. Бой с Перейрой также возможен», – сказал Лапин.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua