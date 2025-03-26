В Red Bull объявят о замене Лоусона на этой неделе

В Red Bull Racing намерены отказаться от сотрудничества с Лиамом Лоусоном и заменить его на Юки Цуноду уже на следующем Гран При Японии. Об этом пишет BBC Sport со ссылкой на инсайдеров в команде.

Как сообщается, решение было принято руководством Red Bull на встрече в Дубае. Формальное подтверждение замены в составе команды ожидается на этой неделе. В Red Bull Racing от комментариев отказались.

В Red Bull славятся жёстким отношениям к гонщикам своей молодёжной программы, которые не оправдывают ожиданий в Формуле 1. Однако увольнение гонщика после всего двух Гран При станет новым «рекордом» для руководства команды.

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