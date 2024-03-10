Джо ДЖОЙС – Паркеру: «Побей Чжилея снова и давай устроим реванш»

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс (15-2, 14 КО) выразил желание провести реванш с временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) после победы новозеландца над Чжаном Чжилеем.
«Отличная работа. Побей Чжилея снова и давай устроим реванш», – сказал Джойс.
Отметим, что Джойс победил Паркера в 2020 году нокаутом, после чего дважды досрочно проиграл Чжану.
В бою с Чжилеем два из трех судей отдали преимущество Паркеру по итогам 12 раундов: 113-113, 114-112, 115-111.