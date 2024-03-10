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Футбол

Все омрачила травма Цыганкова. Жирона – Осасуна 2:0. Обзор матча и видео голов

Виктор не доиграл поединок из-за повреждения колена

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Неоднозначный вечер для украинских болельщиков. С одной стороны, Цыганков и Довбик вышли на поле с первых минут, играли хорошо, Виктор записал в свой актив результативную передачу на первый гол, но вингер покинул поле на экваторе второго тайма из-за травмы. Матч против Боснии и Герцеговины – уже 21 марта. Довбик отыграл чуть больше своего соотечественника и проблем со здоровьем не имел, его поменял Стуани.

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    • "Жирона" возвращается на вторую позицию (62). С "Реалом" команду Мичела разделяют 4 пункта (у "сливочных" есть матч в запасе). Но каталонцы опережают "Барселону" (61) и "Атлетико" (55).

    Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной".

    Жирона. "Монтиливи".

    "Жирона" – "Осасуна" 2:0

    Голы: Порту 13, Савио 87

    www.ua-football.com

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