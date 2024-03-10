Кривбасс оказался сильнее Оболони в 20 туре УПЛ

Кривбасс одержал минимальную победу над Оболонью в пределах 20 тура украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Юрия Вернидуба.

Единственный гол в матче забил Денис Кузик на 57-й минуте.

Чемпионат Украины — УПЛ

20 тур, 9 марта

Кривбасс — Оболонь 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 57 Кузик

Составы команд:

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Татарков (Вакулко 46'), Д. Кузик ( Хомченовский 87'), Соса (Понедельник 87'), Принс (Кожушко 72'), Лунев (Твердохлеб 65')

Запасные: Хома, Маханьков, Сантини, Близниченко, Микитишин, Задерака, По

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Оболонь: Федоровский, Мединский, Карась (Лукьянчук 71'), Приймак, Дубко, Прокопенко, Черненко (Запорожец 81'), Слободян (Суханов 81'), Мороз (Косовский 51'), Вишневский (Тарануха 71) '), Краснопир.

Запасные: Рыбка, Осман, Нагиев, Чернов, Груша, Гриша, Волкун

Предупреждение: Мороз 37, Приймак 68, Твердохлеб 71

Отметим, что после этой победы Кривбасс набрал 40 очков в турнирной таблице, выйдя на второе место. Криворожцы сравнялись по количеству набранных баллов с Шахтером, у которого два матча в запасе.

Оболонь остается на 14-й позиции с 15 зачетными баллами в активе.

Накануне Полесье уступило Александрии, а Ворскла вырвала победу над Черноморцем.

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