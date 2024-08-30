Страшные новости из-за океана. Звезду «Коламбуса» Годро сбил пьяный водитель

В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата

Джонни Годро. Фото Global Look Press Джонни Годро вместе с младшим братом попали в аварию во время прогулки на велосипедах.

Страшные новости утром 30 августа пришли из Северной Америки. В социальной сети Х распространилась информация о гибели нападающего «Коламбуса» Джонни Годро. Об этом написал филадельфийский журналист Дилан Робиллард, который позже удалил свой пост.

Позднее о трагической гибели Годро сообщил экс-арбитр НХЛ Тим Пил. Джонни вместе с братом Мэттью готовились к свадьбе своей сестры, где они должны были присутствовать в качестве шаферов. Торжество было запланировано на 30 августа и должно было пройти в Филадельфии.

Официальное подтверждение от «Коламбуса» поступило через несколько часов после появления первых слухов — когда утро наступило и в Северной Америке.

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Пока известны только некоторые подробности инцидента. Джонни и его брат Мэттью попали в аварию в округе Сейлем, когда катались на велосипедах. Их сбил пьяный водитель.

CBS News Philadelphia, ссылаясь на полицию Нью-Джерси, пишет, что в четверг вечером после аварии погибли два взрослых велосипедиста. Правоохранительные органы допросили водителя. Других подробностей издание не приводит.

Фото Global Look Press

Годро-младший не добился больших успехов как хоккеист: играл в студенческой NCAA и не поднялся выше АХЛ. Мэттью завершил карьеру в сезоне-2021/22 и перешел на тренерскую работу. Последние два года он возглавлял юниорскую команду при католической высшей школе, выступающую в лиге USHS-NJ.

Джонни готовился к третьему сезону в составе «Коламбуса». В прошлой регулярке американец стал самым результативным игроком команды, набрав 60 (12+48) очков за 81 матч. Можно без преувеличения сказать, что Годро — один из лучших американских форвардов в XXI веке. Юркий, мастеровитый форвард, обращающийся с шайбой на «ты», умеющий создавать голевые моменты из ничего — так коротко можно описать игровой потенциал Джонни.

В составе национальной сборной он выиграл золото молодежного и бронзу взрослого чемпионатов мира. Карьера талантливого форварда трагично оборвалась в 31 год после аварии.

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