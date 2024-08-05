Матч Динамо – Рейнджерс обслужит бригада арбитров из Литвы

Матч пройдет 6 августа

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УЕФА назначил судей на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс".

Главным арбитром будет Донатас Румшас из Литвы. На линиях ему помогут соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый судья – Робертас Шмитас.

Ответственным за систему VAR будет Бартош Франковски, его помощник – Томаш Мусял (оба – из Польши).

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине. Начало – в 21:00 по Киеву.

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