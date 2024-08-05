Баколе рассказал, почему не нокаутировал Андерсона в первом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе и Джаред Андерсон

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (21-1, 16 KO) рассказал, почему не нокаутировал американского проспекта Джареда Андерсона (17-1, 15 KO) в первом раунде.

«Я доказал, что все ошибались. Люди будут узнавать меня каждый раз, когда я выйду на ринг, и продолжу побеждать. Я самый избегаемый супертяжеловес в дивизионе.

Я думаю, что после того, что произошло, люди могут поверить в меня. Андерсон выжил в первом раунде. Думаю, если бы у меня было еще десять секунд, я бы остановил его раньше. Он выжил в первом раунде, но я нокаутировал его в пятом», – сказал Баколе.

Отметим, что Баколе нокаутировал Андерсона в 5-м раунде.

sport.ua