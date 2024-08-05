В Red Bull разработали план действий после ухода Ньюи

В начале 2025 года завершится сотрудничество Эдриана Ньюи с Red Bull Racing. Технический директор чемпионской команды Пьер Ваше рассказал, что в Милтон-Кинсе уже разработали план дальнейшей работы без именитого инженера.

Пьер Ваше: «Нам жаль, что Эдриан уходит, ведь это вызов для всей компании. Нам ничего не остаётся, кроме как продолжать движение вперёд. Со стороны ситуация кажется одной, но мы в команде знаем, когда и кто уходит, поэтому заранее выстраиваем свою дальнейшую работу.

Конечно, мы бы предпочли и дальше работать с Эдрианом, но ситуация такая, какая есть. Мы не думаем, как будет плохо из-за его ухода, а стараемся понять, что можно сделать в такой ситуации и как прибавить. Если команда видит слабые места, то старается их устранить – именно так мы и работаем. Мы концентрируемся на том, чтобы стать лучше.

Мы не расстроены из-за того, что он уходит. Огорчение точно не приведёт к победе. Одно дело, если бы в нашей команде всё было выстроено вокруг одного человека, но это не наш случай. В Red Bull работают более трёхсот инженеров, которые разрабатывают машину и делают её быстрее».

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