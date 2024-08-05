Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе.

7 августа состоится бой за золотую медаль Игр-2024 в весовой категории до 80 кг среди мужчин.

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Четвертый бой на турнире проведет 29-летний украинский боксер Александр Хижняк, а его соперником в финале станет 24-летний боксер из Казахстана Нурбек Оралбай. Бой состоится 7 августа в 23:51 по Киеву.

В 1/8 Хижняк победил решением судей венгра Филиппа Акилова, в четвертьфинале одолел бразильца Вандерлея Перейру, а в полуфинале был сильнее в супертяжелом бою с двукратным олимпийским чемпионом из Кубы Арленом Лопесом.

Прямую трансляцию боксерского поединка будет проводить Суспільне Спорт.

Александр Хижняк – Нурбек Оралбай. Бой за золото ОИ. Смотреть онлайн. LIVE

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