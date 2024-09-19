Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор команды украинского хевивейтера Александра Усика (22-0, 14 КО) Сергей Лапин не присутствовал в аэропорту в Кракове во время задержания известного боксера, сообщает издание Tribuna.

По информации источника, Сергей уже долгое время находится на территории Испании.

Підписуйтесь на канал Вуса Усика в YouTube, щоб не пропустити все про бокс

Интересно, что ранее известный инсайдер Майк Коппинджер сообщал, что задержание Александра Усика произошло в том числе из-за непригодного для полета состояния Сергея Лапина.

sport.ua