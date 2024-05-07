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Утром 12 мая на RAC Arena в австралийском Перте пройдет шоу бокса с чемпионским поединком.

В главном 12-раундовом поединке в легком весе встретятся украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону будет стоять вакантный титул IBF (который оставил Девин Хейни после перехода в другой вес), а также второстепенный – IBO, которым владеет Камбосос.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

30-летний Джордж Камбосос после двух поражений от Девина Кейни вернулся на ринг в июле 2023 года и по очкам победил британца Макси Хьюза.

36-летний Василий Ломаченко в предыдущем поединке год назад проиграл минимально по очкам Девину Хейни бой за абсолют. Затем Хейни перешел в следующий вес и оставил все пояса в легком весе вакантными.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Начало поединка ожидается 12 мая примерно в 07:00 утра по киевскому времени.

Видеотрансляцию проводят Sky Sports и ESPN. Все подробности будут доступны на Sport.ua.

Видео плейера будет добавлено перед началом поединка.

Файткард шоу бокса в австралийском Перте

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