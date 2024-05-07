Макс Ферстаппен: В днище машины была дырка

Во время гонки в Майами Макс Ферстаппен после ошибки вылетел с трассы и сбил оранжевый конус, а после заявил, что в тот момент машина получила повреждения…

Макс Ферстаппен: «После гонки мы осмотрели машину в боксах и увидели, что днище повреждено. В нём была дырка, которая могла образоваться от удара о конус.

Но я не думаю, что дело в этом. Мы были недостаточно быстры. У нас были возможности выиграть гонку, но не хватило скорости. Весь уик-энд мы боролись с шинами и балансом, ни в один из дней я не чувствовал себя комфортно. На высоких скоростях возникала недостаточная поворачиваемость и проблемы с управляемостью.

Это был не лучший уик-энд. Для победы в гонках всё должно работать идеально, это не так просто, как может показаться».

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