Возвращение Гран При в Африку пока откладывается

Несмотря на переговоры с тремя африканскими странами, руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали опроверг слухи о скором возвращении в календарь африканского этапа.

На церемонии объявления о продлении контракта с MSC Cruises Доменикали говорил лишь о прогрессе на переговорах, но до подписания контракта ещё далеко…

Стефано Доменикали: «Переговоры продолжаются, постепенно мы двигаемся вперёд и сообща работаем над поиском оптимального решения.

Когда появляется новая возможность, важно убедиться, что она имеет долгосрочные перспективы. Мы не можем поехать на новое место, не имея гарантий, что останемся там надолго.

Мы обсуждаем три места проведения этапа, но я не жду каких-то решений в краткосрочной перспективе. Мы действительно заинтересованы в проведении Гран При на африканском континенте, но пока это вопрос поиска правильного плана. Надеюсь, скоро мы сможем подробнее информировать вас об этом проекте».

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