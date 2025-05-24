Претендент выстоял. Чемпион мира Лео не без проблем победил в Японии

Getty Images/Global Images Ukraine. Анджело Лео

24 мая на арене «Intex Osaka» в японской Осаке состоялся вечер бокса, организованный известным промоутером Коки Камедой и его компание Kameda Promotions.

В главном событии чемпион мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг) Анджело Лео (25–1, 12 КО, США) встретился с японцем Томоки Камедой (42–4, 23 КО), который является младшим братом Коки.

Зрители увидели не слишком зрелищное, однако очень интересное противостояние, в котором инициатива постоянно переходила от одного боксера к другому. Лео лучше провел первую половину боя, а вот претендент был намного успешнее после шестого раунда.

В итоге поединок прошел всю дистанцию, по итогам которого судьи зафиксировали победу Лео решением большинства. Стоит отметить, что Анджело неоднократно заявлял, что намерен провести бой против абсолютного чемпиона мира дивизионом ниже Наои Иноуэ.

Анджело Лео (США) – Томоки Камеда (Япония) – UD 12 (114–114, 115–113 и 116–112)

sport.ua