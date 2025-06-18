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19 июня в Японии состоится чемпионский поединок за титул WBO в полусреднем весе между американским 24-летним чемпионом Брайаном Норманом (27–0, 21 КО) и 23-летним японским претендентом Джином Сасаки (19–1–1, 17 КО). Поединок, который точно пройдет мимо широкой общественности, но зря, потому что предполагается веселая драка.

Норман мог претендовать на Энниса. Однако теперь бой, похоже, не сложится

Главным чемпионом этого дивизиона без сомнений был Джарон Эннис. Ну, как был – есть. Сейчас он владеет двумя поясами, но, похоже, что ненадолго – потому что собирается в новую весовую категорию.

Норман же ранее претендовал на Энниса. Точнее, они договаривались о поединке. Однако не сложилось именно из-за команды Брайана. Причины назывались разные, но, похоже, это объясняется комплексом факторов. Команда, вероятно, считала своего парня не до конца готовым. А еще ему предлагали недостаточно денег – опять же с точки зрения команды.

Теперь этого боя не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Да и вообще, Норману не стоит думать слишком уж наперед, ведь дальше против него выйдет японец Сасаки, который не является простым испытанием.

Джину всего 23, но он уже имеет более 20 поединков, период, когда он проиграл, и период возвращения после поражения. Впервые и доныне в последний раз Сасаки уступил в 2021 году. Тогда его оппонентом стал Энди Хираока – габаритный земляк, который боксирует в разных стойках и имеет крепкий удар. Именно последнее и решило исход поединка. Энди не шел лоб в лоб с соперником, который пытался завязать того в разменах, а ловил навстречу. Да и поймал – в 11-м раунде.

Сасаки был против того, чтобы рефери останавливал поединок, но, видимо, все же третий в ринге принял разумное решение. Пропускал Джин немало, и с ног его сбил соперник не просто так, а сильным попаданием.

После этого японец имел еще одну неудачу. В следующем году отбоксировал вничью против Котаро Сэкинэ. И дальше только побеждал. Сейчас серия Сасаки насчитывает 7 побед подряд. 6 из них – досрочные. Впечатляет, ничего не скажешь!

Нормана же можно было ставить вторым чемпионом категории уже давно, хотя он таковым и не воспринимался. Встреча Энниса и Станениса расценивалась как встреча лидеров, но Джарон показал, что это не так – Эймантас оказался слишком простым. И отнюдь не факт, что Станенис победил бы Нормана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Норман

Брайан – молодой чемпион, который сейчас становится только лучше. Опытнее, сильнее, а также активнее боксирует. В последних двух боях он быстро вынес Джовани Сантильяна и Деррика Куэваса. Хорошая оппозиция, но первый был нокаутирован в 10-м раунде, а второй – вообще в 3-м.

Норман – взрывной чемпион. Постоянно идет вперед, преследует соперников, бьет сильно и комбинационно. Сдержать такого оппонента непросто. Это даже не Станенис, который является более прямолинейным бойцом. Здесь и работа ног на уровне, и скорость, и сила удара.

Однако все сравнения с Эннисом нужно отбрасывать. Потому что Джарон собрался в более тяжелую категорию и потому что Сасаки заставит американца работать.

Дело в том, что Джин тоже любит идти вперед. Он – боксер прессингового стиля. Настырный, сильный, бьет много, хочет работать на ближней дистанции. Поэтому кому-то в этой встрече придется потесниться.

Кто фаворит?

Букмекеры отдают предпочтение чемпиону. На победу Брайана Нормана можно поставить с коэффициентом 1,15. На победу Джина Сасаки – с коэффициентом 5,00. И это еще при условии, что бой на территории претендента.

Почему Сасаки такой аутсайдер? Потому что имеет поражение, потому что уже ловился на силовые удары и падал. Потому что Норман – чемпион, а у них почти всегда преимущество среди прочего и в глазах судей. Однако Брайану точно следует относиться к оппоненту серьезно. 6 нокаутов в 7-ми боях – это серьезный показатель и совсем не шутки. Японец явно на ходу. Причем 12 раундов против Шоки Сакаи он прошел так же уверенно, как и бои, где побеждал нокаутами. Парень готов работать, и много.

Это точно будет драка. Возможно, не весь бой, но, учитывая стили спортсменов, шансов на то, что все пройдет спокойно, нет. Это будет динамичный поединок, где борьба за работу первым или вторым номером будет продолжаться в том числе и в разменах. Там выяснится, кто сильнее буквально. А дальше уже будем смотреть, кто сильнее как боксер.

Более техничным и обученным все же выглядит чемпион. Он лучше в работе ног, хорошо двигается и умеет не только переть на оппонента. Поэтому стоит ожидать, что именно он будет демонстрировать нам еще и бокс, а не только драку. Однако это все теория, пока бойцам не начинают прилетать силовые удары. После этого планы и действия обоих могут кардинально измениться.

Что интересно: победитель может идти к статусу главного чемпиона категории. Да, пока без многих поясов на плечах, но в случае реального перехода Джарона Энниса дальше, именно Норман или же Сасаки может стать лидером весовой категории.

Более того, победитель может претендовать на Марио Барриоса или даже Мэнни Пакьяо, которые будут встречаться скоро. А это – и другие деньги, и большая вероятность получить коллекцию поясов на плечи.

Остается пройти сверхсложное японское испытание. Сверхсложное для обоих.

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022

1.15

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5.00

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