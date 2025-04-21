Скандал в Британии. Боксер нокаутировал соперника и плюнул на его тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уиттакер

20 апреля на арене Resorts World Arena» в английском Бирмингеме состоялся вечер бокса от промоутера Бена Шалома и его компании Boxxer.

Главным событием стал бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) – на ринге встретились серебряный призер Олимпийских игр Бен Уиттакер (8–0–1, 5 КО, Англия) и его соотечественник Лиам Кэмерон (23–6–1, 10 КО).

Боксеры провели реванш – в октябре прошлого года британцы провели бой в Саудовской Аравии, но в шестом раунде слишком активно боролись и вылетели из ринге. Уиттакер тогда получил немало повреждений и попал в больницу. Судьи зафиксировали ничью.

Второе противостояние снова завершилось скандалом. Бен полностью доминировал на ринге, наращивал свое преимущество и во втором раунде третий в ринге был вынужден остановить одностороннее избиение.

После окончания поединка тренер Кэмерона заявил, что победитель плюнул в его лицо. Уиттакер все обвинения отрицает и в ответ напал на угол соперника. Говорит, что кто-то из команды оппонента пытался его ударить после гонга.

Бен Уиттакер (Англия) – Лиам Кэмерон (Англия) – TKO 2/10

Видеообзор поединка:

sport.ua