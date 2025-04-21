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Футбол

Во Франции арестовали болельщика, из-за которого почти на час был прерван матч Лиги 1

Во Франции арестовали болельщика, из-за которого почти на час был прерван матч Лиги 1

    • Во Франции был арестован болельщик, из-за которого был прерван матч 30-го тура Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Лионом" (2:1).

    Как сообщает авторитетное издание The Athletic, руководство "зеленых" собирается подать официальную жалобу на человека, который нарушил порядок на стадионе "Жоффруа Гишар" в конце первого тайма поединка, попав посторонним предметом в линейного арбитра. В результате этого инцидента игра была приостановлена на 45 минут.

    "Наш футбольный клуб будет действовать с максимальной твердостью, принимая самые строгие санкции со своей стороны, чтобы гарантировать, что этот акт не останется безнаказанным. Мы будем продолжать борьбу с любыми формами насилия", — говорится в заявлении "Сент-Этьена".

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    • Также добавим, что по итогам 30-го тура Лиги 1 "Лион" опустился на шестое место в турнирной таблице, набрав 51 очко, а "Сент-Этьен" находится на предпоследнем месте в чемпионате Франции, имея в своем активе 27 баллов.

    www.ua-football.com

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