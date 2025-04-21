Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18

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Сборная Украины по хоккею U-18 провела второй матч на юношеском чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была команда Дании.

Встреча завершилась поражением украинских хоккеистов со счетом 1:5.

В первом периоде был интересный атакующий хоккей, в котором датчане использовали почти все свои шансы. Похоже, сборной не хватает вратаря Александра Левшина, но 18-летний кипер готовится к ЧМ с национальной командой, а Никита Олексеенко выглядит не слишком уверенно.

В атаке активно действовали Гапоненко, Сухицкий и Косарев, однако только их усилий не хватало на фоне хорошей реализации соперником своих моментов.

Во второй 20-минутке украинцы играли значительно опаснее, перебросали оппонента 12:4, но не забили и пропустили. Под сирену Дания использовала еще один шанс и вынудила наставника менять вратаря.

Не помогал и тот факт, что Дания не удалялась.

В третьем периоде ситуация не изменилась: украинцы действовали активнее, много бросали (за матч перебросали соперника 31:17), не реализовали единственный шанс в большинстве и пропустили в пустые ворота.

Дания после двух побед становится главным претендентом на выход в элитный дивизион, а Украине даже при трех победах до конца турнира будет тяжело рассчитывать на первое место.

23 апреля Украина сыграет против Австрии.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Украина U-18 – Дания U-18 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 01:39 Бундгаард (Гроссманн) – 0:1, 02:28 Косарев (Скороход, Шибинский) – 1:1, 11:05 Якобсен (Бергманн) – 1:2, 17:02 Рорт (Ларсен, Грин) – 1:3, 37:02 Бундгаард (Кливо) – 1:4, 58:15 Бундгаард (в пустые ворота) – 1:5

Вратари: Олексеенко (Бобров) – Ларсен

sport.ua