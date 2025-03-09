Трамп возглавил рабочую группу Белого дома, которая будет контролировать подготовку к ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы Белого дома, которая будет контролировать подготовку к ЧМ-2026. Миссия рабочей группы состоит в том, чтобы "продемонстрировать гордость и гостеприимство нации, одновременно способствуя экономическому росту и туризму". Трамп будет главой этой группы.

Он был президентом страны в 2018 году, когда трем государствам было присуждено право на проведение чемпионата. По словам Трампа, он планирует посетить некоторые матчи.

“Для нашей страны это большая честь. На самом деле это грандиозное событие. Даже не знаю, что больше – Олимпиада или чемпионат мира”, – сказал он, напомнив, что в 2028 году Летние Олимпийские игры состоятся в Лос-Анджелесе.

На встрече также присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино. Он отметил, что чемпионат создаст около 200 000 рабочих мест и принесет экономический эффект в размере около 40 млрд долларов. Ожидается, что стартующий в июне 2026 года турнир привлечет в США около 8 млн иностранных туристов.

“Америка откроет дверь для всего мира. Миллионы людей приедут, господин президент, миллионы… Это как три Суперкубка каждый день в течение месяца”, – сказал Инфантино.

Также по словам Трампа, нынешние разногласия с Мексикой и Канадой сделают турнир "еще более увлекательным".

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