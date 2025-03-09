ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер голодный и готов подняться на вершину»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Оскар Де Ла Хойя

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя высказался о будущем американского боксера Райана Гарсии.

«Райан сейчас голоден к победам, он готов подняться на вершину. Подняться на вершину, а не иметь на себе масло [намек на Джервонту Дэвиса], – сказал Де Ла Хойя.

Райана Гарсия в апреле 2024 года деклассировал в бою бывшего абсолютного чемпиона мира Дэвина Хэйни, но позже результат боя был отменен из-за проваленного допинг-теста Гарсией.

Ранее Хэйни признался, кто дал ему самый тяжелый бой: Ломаченко или Райан Гарсия.

sport.ua