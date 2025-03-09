Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #4

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах
Линия для прогнозов на четвертый игровой день
Sabalenka, Aryna (1) vs Kessler, Mccartney (3-29)
Bronzetti, Lucia vs Frech, Magdalena (30) (13-8)
Alexandrova, Ekaterina (20) vs Kudermetova, Polina (7-15)
Kartal, Sonay (LL) vs Haddad Maia, Beatriz (16) (17-6)
Kasatkina, Daria (12) vs Kenin, Sofia (6-16)
Mcnally, Caty (PR) vs Samsonova, Liudmila (24) (45-2)
Fernandez, Leylah (27) vs Cristian, Jaqueline (7-15)
Jovic, Iva (WC) vs Paolini, Jasmine (6) (24-4)
Gauff, Coco (3) vs Uchijima, Moyuka (4-24)
Tomova, Viktoriya vs Sakkari, Maria (29) (13-8)
Anisimova, Amanda (17) vs Bencic, Belinda (WC) (7-15)
Parks, Alycia (WC) vs Shnaider, Diana (13) (15-7)
Navarro, Emma (10) vs Cirstea, Sorana (4-24)
Avanesyan, Elina vs Vekic, Donna (19) (13-8)
Mertens, Elise (28) vs Birrell, Kimberly (Q) (7-14)
Potapova, Anastasia vs Keys, Madison (5) (17-6)
• На сегодняшний игровой день нужно выбрать шесть матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.
• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (21:00 по Киеву).
• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking
• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:
– угадал больше победителей
– угадал больше победителей, которые шли андердогами
– подал прогнозы первым
1-е место игрового дня: 1 500 грн
2-е место игрового дня: 600 грн
3-е место игрового дня: 400 грн
Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:
1-е место в общем зачете: 10 000 грн
2-е место в общем зачете: 5 000 грн
3-е место в общем зачете: 3 000 грн
4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн
Правила конкурса:
• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking
• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.
• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)
• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.
• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking
Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com