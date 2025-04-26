Марта Костюк – о своем повреждении в матче против Эммы Радукану в Мадриде: “Это была очень странная боль”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала свою победу над британкой Эммой Радукану в матче второго круга турнира WTA 1000 в Мадриде



О проблеме с запястьем

“Эмма очень сильно била по мячу во время разминки, поэтому, думаю, я просто перенапрягла его, и ситуация только усугублялась. Но я не думаю, что это что-то плохое, это была просто очень странная боль. Обычно у меня никогда не бывает проблем с запястьем или чего-то подобного. Я, пожалуй, смогу все уладить до следующего матча, но это было странно”.



О противостоянии с Эммой Радукану

“Я проиграла ей здесь, я бы сказала, очень легкий матч три года назад, поэтому, очевидно, это не очень хорошие воспоминания. Так что я знала, что Эмма – отличный боец, она многого достигла и может играть в удивительный теннис. Я знала, что это будет битва, поэтому я не ожидала, что этот матч будет лёгким. Поэтому я, конечно, очень рада победе”.

В третьем круге турнира в Мадриде Марта Костюк сыграет против “нейтральной” Вероники Кудерметовой. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



btu.org.ua