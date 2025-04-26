В Mercedes готовятся объявить о чём-то важном

На официальных страницах команды Mercedes AMG F1 в социальных сетях появилась интригующая чёрно-белая картинка с не менее интригующей подписью.

Судя по силуэту машины, на ней изображённой, это некий спорткар, причём в «гражданской» версии, т.е. вроде бы не гоночной. Но почему тогда он появился на страницах команды Формулы 1?

«Пока просто намёк. Но готовится нечто большое и важное. Июнь 2025», – таков краткий комментарий к этом у загадочному изображению на фоне логотипа AMG – подразделения штутгартского автоконцерна, которое занимается моделями со спортивным характером.

Кто-то из публики сразу задался вопросом: «Mercedes собирается прийти в WEC??»

«24 часа Ле-Мана» действительно пройдёт в июне, и, например, непосредственные конкуренты Mercedes на рынке спорткаров уже намекнули, что именно в дни предстоящего супермарафона представят версию своего гиперкара Porsche 963, пригодную для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Среди 62 участников гонки на кольце Сартэ уже есть три экипажа Iron Lynx, выступающие на спорткарах Mercedes-AMG LMGT3. Но это частная команда – может быть, речь идёт о новом заводском проекте?

Впрочем, гадать нет смысла – придётся подождать новых тизеров или уже самого события, о котором в Mercedes обещают поведать миру в первый месяц лета.

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