Звезда Лейкерс побил собственный рекорд двухлетней давности

Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал самым возрастным игроком, который набрал более 35 очков в матче плей-офф НБА.

40-летний ЛеБрон заработал 38 очков, а также совершил 10 подборов и 4 передачи в третьем матче серии с Миннесотой (104:116). Форвард побил собственный рекорд, который установил два года назад в 38-летнем возрасте.

По ходу нынешнего сезона ЛеБрон установил много рекордов и достижений. Он стал первым баскетболистом, который оформил 40+ очков в возрасте более 40 лет в более чем одном матче за карьеру, затем первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков, после чего побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате и по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

Впоследствии легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана. Также Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками, а в марте ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру.

Лейкерс уступают в серии с Тимбервулвз — 1:2. Четвертый матч пройдет в Миннеаполисе 27 апреля.

With tonight's 38-point game, Los Angeles Lakers star LeBron James broke a record previously set by … himself 👀 pic.twitter.com/cjnjenlZlz

— The Athletic (@TheAthletic) April 26, 2025